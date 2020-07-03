Врач озвучил причины возникновения головной боли

Доктор медицинских наук, невролог Ринат Богданов назвал причины возникновения мигрени.

По его словам, мигрень способны провоцировать запахи парфюма, чувство голода, продукты, содержащие тирамин – сыр, шоколад, копчености. Боль могут вызвать также неправильно подобранные очки, стресс и нарушение режима сна, пишет издание "РИА Новости".

Как пояснил врач, боль обусловлена нарушениями в работе сосудистого русла. Сосуд сужается, но расширяется не сразу. Когда это все-таки происходит, увеличивается количество крови, поступающей в область черепа.

"Головной мозг не имеет рецепторов, болеть он не может, но из-за сосудистого спазма нарушается кровообращение, например, затылочной области. Пациент чувствует дискомфорт, головокружение", – сказал Богданов.

В результате отекают мозговые оболочки, у которых рецепторы уже есть. Появляется интенсивная боль, которая проходит только когда спадает отек.