890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске девушка собирает милостыню прямо на проезжей части (ВИДЕО) 10
Сегодня 06:40
Нюхотская "рулетка"
Сегодня 15:46
Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом 3
15.10.2020 21:41
Патологоанатомы рассказали, что COVID-19 делает с органами человека
15.10.2020 23:30
Маленькая школьница попала под машину во дворе в Петрозаводске (ВИДЕО) 9
Сегодня 17:01

Врач рассказал, сколько прививок от коронавируса сделают в Карелии до конца года

Новости. Общество
19:54, 16 Октября 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Около 500 вакцин от коронавируса поступит в Карелию до конца этого года, но массовая вакцинация будет позже.

Об этом рассказал сегодня главный врач Республиканской больницы им. Баранова Тамази Карапетян в ходе "Прямой линии", которую провел Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам Карапетяна, первые прививки уже сделаны медицинским работником. Они чувствуют себя хорошо.

По мнению главврача, массовая вакцинация от коронавируса начнется ближе к весне следующего года.

Артур Парфенчиков считает, что сейчас не следует рассматривать прививки как главное средство борьбы с эпидемией. Пока основная ставка делается на профилактику, подчеркнул губернатор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Чтиво

Сегодня 15:46
Личное мнение
Нюхотская "рулетка"
Сельский мост, который должны были отремонтировать в Карелии к концу сентября, превратился для местных жителей в опасный "аттракцион".
"Мы всегда в активном поиске"
15.10.2020 14:22
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
13.10.2020 11:55
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
Сегодня 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»