Врач рассказал, сколько прививок от коронавируса сделают в Карелии до конца года

Около 500 вакцин от коронавируса поступит в Карелию до конца этого года, но массовая вакцинация будет позже.

Об этом рассказал сегодня главный врач Республиканской больницы им. Баранова Тамази Карапетян в ходе "Прямой линии", которую провел Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам Карапетяна, первые прививки уже сделаны медицинским работником. Они чувствуют себя хорошо.

По мнению главврача, массовая вакцинация от коронавируса начнется ближе к весне следующего года.

Артур Парфенчиков считает, что сейчас не следует рассматривать прививки как главное средство борьбы с эпидемией. Пока основная ставка делается на профилактику, подчеркнул губернатор.