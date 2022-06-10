Врач рассказала, к чему может привести неправильная поза после еды

Положение, которое мы принимаем после еды, влияет на процесс пищеварения, предупредила врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко.

Сытный обед может вместо приятных ощущений вызвать серьезный дискомфорт, если принять после него горизонтальное положение или «позу огородника», отметила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко.

«Не рекомендуется около полутора часов после приема пищи принимать горизонтальное положение либо позу огородника, то есть сильно наклоняться. В горизонтальном положении давление на сфинктер (клапан, регулирующий переход содержимого из одного органа в другой, — ред.) повышается. У здоровых людей это может вызвать дискомфорт, а пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта положение лежа после еды заведомо приведет к диспепсическому синдрому, то есть к нарушению пищеварения (может сопровождаться такими симптомами, как боли в животе, жжение в верхней части живота, ощущение переполненного желудка, вздутие, — ред.). Кстати, пациентам, у которых высокий риск рефлюксного заброса (заброс в пищевод содержимого желудка — ред.), рекомендуют не ложиться после приема пищи два-три часа», — уточнила Наталья Марченко.

Чтобы еда не работала против вас, лучше занять после нее вертикальное положение, продолжила гастроэнтеролог. Сидеть можно, но не в любой позе.

«Главное — не давить на желудок и не подпирать ноги под живот, то есть не сидеть, сгорбившись. Если вы плотно поели, то бегать не рекомендуется, поскольку усиливается механическое давление на сфинктер. А вот ходить и совершать прогулки можно. Они никак не влияют на переваривание пищи», — считает Наталья Марченко.

Врач назвала еще одно условие, необходимое для того, чтобы еда была в радость и после нее не возникал дискомфорт. По ее словам, очень важно тщательно пережевывать пищу.

«Задача ротовой полости — прожевать еду до мелкой консистенции, до кашицы. Чем тщательнее вы прожевали пищу, тем лучше она соединится со слюной и в процессе пищеварения легче переварится. Если грубые, непрожеванные куски попадут в желудок и дальше в кишечник, то ферментам с ними не справиться», — добавила Наталья Марченко.