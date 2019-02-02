Врача республиканской больницы обвиняют в причинении смерти по неосторожности 19-летнему жителю Карелии

В Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело врача анестезиолога-реаниматолога республиканской больницы Сергея Курапцева. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности 19-летнему Сергею Труфанову из Пудожа.

"Вести Карелии" 31 октября 2017 года сообщили о возбужденном Следкомом республики уголовном деле по статье 109 Уголовного кодекса: "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, что связано оно со смертью в республиканской больнице 19-летнего жителя Пудожа Сергея Труфанова. 5 октября в кардиохирургическом отделении ему сделали плановую операцию на сердце (протезирование аортального клапана), которая, по свидетельству наших источников в этом лечебном учреждении, обычно гарантирует 100-процентный положительный исход. Однако, так и не приходя в сознание после введенного ему перед операцией наркоза, несчастный юноша через 10 дней скончался в отделении анестезиологии и реанимации. Основная причина смерти, по заключению патологоанатомов (копия этого документа у нас имеется) – "инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий".

По версии следствия, во время операции произошел массивный заброс воздуха из аппарата искусственного кровообращения – через предсердие и аорту – в мозг Сережи, что повлекло его обширное поражение, несовместимое с жизнью. И хотя в свидетельстве о смерти юноши стоит дата 16 октября, на самом деле, как пояснили нашему изданию сотрудники больницы, фактически жизнь юноши закончилась еще во время операции 5 октября.

"Его усыпили и погубили", - эмоционально сказала медик республиканской больницы, которая первой сообщила журналисту "Вестей Карелии" о трагическом случае.

"Боюсь, что без вмешательства прессы и следственных органов эту историю могут "замять", - сказала тогда сотрудница. – Нельзя этого допустить".

По просьбе нашей собеседницы о случившемся мы сразу же сообщили заместителю руководителя карельского Следкома Владимиру Игнатенкову. В день смерти Сергея, 16 октября, его мать Наталья Гафарова обратилась сначала в республиканскую прокуратуру, а затем в Следком. Вскоре по данному факту было возбуждено уголовное дело. Далее, 8 августа прошлого года следователь по особо важным делам Артем Тимофеев вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого 53-летнего врача анестезиолога-реаниматолога Сергея Курапцева.

Ему вменяется в вину преступление, предусмотренное ч.2 ст. 109 УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Максимальное наказание по ней - до трех лет лишения свободы.

Суд идет - подробности дела о смерти 19-летнего юноши из Пудожа читайте здесь.