В Карелии медицинские работники получили обещанные стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19.

Медикам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, в полном объеме предоставлены стимулирующие выплаты за апрель. Денежные средства перечислены на личные счета работников. Об этом в минувший четверг сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

То, что деньги уже дошли до всех специалистов, нам подтвердили в Республиканской инфекционной больнице, где был развернут первый COVID-центр.

"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты. Думали, что опять начнут высчитывать часы, минуты, пытаясь сократить зарплату за апрель. Но оказалось, что все выплатили по приказу. Кто отработал полный месяц, получил выплату на 100 процентов. Кто работал меньше, контактировал с пациентами с подтвержденным COVID-19 реже, получил соответствующие выплаты. Врачам на карту поступила доплата до 100 тысяч и больше. Лично я всем доволен. Да, работы стало больше. На врача по 20 пациентов. Я по 1,5 суток в больнице провожу регулярно. Но мы готовы работать и дальше", - сказал врач-инфекционист Республиканской инфекционной больницы Артем Микоев.

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