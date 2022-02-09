Врачи борются за жизнь 9 крайне тяжелых пациентов в ковидных центрах Карелии

Всего в стационарах республики помощь получают 923 пациента, из них 59 находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 10 февраля в Карелии зарегистрировано 108482 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 1045 инфицированных, из них непривитых — 1003 (95,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 923 пациента, в состоянии средней тяжести — 855 человек, в тяжёлом — 59 (из них непривитых — 54).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 9 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 101145 человек, за последние сутки — 658.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1355 человек.