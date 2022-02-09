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Врачи борются за жизнь 9 крайне тяжелых пациентов в ковидных центрах Карелии

Новости. Общество
09:21, 10 Февраля 2022
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Всего в стационарах республики помощь получают 923 пациента, из них 59 находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 10 февраля в Карелии зарегистрировано 108482 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 1045 инфицированных, из них непривитых — 1003 (95,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 923 пациента, в состоянии средней тяжести — 855 человек, в тяжёлом — 59 (из них непривитых — 54).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 9 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 101145 человек, за последние сутки — 658.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1355 человек.

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Комментарии

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кир
2022-02-10 09:39:56
А дворники со снегом борются. Где воспевание труда простых дворников? Одних (врачей) можно и нужно идеализировать, а других (дворников) нет. Может дело в другом?
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