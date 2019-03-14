Врачи из Петрозаводска взвесят жителей района

Десант здоровья высадится в Сортавальской ЦРБ, сообщили в Минздраве Карелии.

В четверг, 21 марта, в Сортавальской центральной районной больнице на ул. Спортивная, 1 состоится профилактическая акция.

В рамках "Десанта здоровья" специалисты Центра медицинской профилактики Республики Карелия и студенты-медики проведут скрининг-исследования здоровья граждан.

В программе: индивидуальные консультации по вопросам самостоятельного отказа от курения, путям преодоления стресса и о здоровом образе жизни, определение индекса массы тела, роста и веса, измерение артериального давления, экспресс-диагностика уровня глюкозы в крови.

Время проведения акции – с 12.00 до 15.00.