Врачи Карелии спасли новорожденного малыша, который родился с осложнениями

Новорожденный ребенок не мог самостоятельно дышать.

О спасении новорожденного малыша сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Карелии.

Вертолетом санавиации ребенка доставили из Сортавалы в перинатальный центр для оказания высокотехнологичной помощи.



По словам Артура Парфенчикова, мальчик родился в срок, но все прошло не так гладко. Из-за осложнений малышу потребовалась искусственная вентиляция легких — дышать самостоятельно он не мог.

В критической ситуации бригада медиков районной больницы сработала грамотно — подключили новорожденного к аппарату, стабилизировали состояние. Потом передали врачам-реаниматологам перинатального центра Ульяне Меренковой и Ольге Карагичевой. Вместе с медсестрой Ольгой Смирновой они сопровождали ребенка на вертолете в Петрозаводск.



Малыш неделю находился в реанимации, во вторник, 29 октября, его перевели в отделение для дальнейшего лечения и реабилитации. Рядом с ним находится мама.

Специалисты говорят, что все самое страшное позади, и дают благоприятный прогноз, написал руководитель региона и пожелал малышу скорейшего выздоровления — ему было очень нелегко в первые часы и дни своей жизни.



«А нашим врачам — огромное спасибо за профессионализм и самоотверженный труд. Спасение жизни человека — есть ли что выше этого?» — добавил глава республики в сети.