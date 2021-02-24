Врачи Медвежьегорской ЦРБ прислали видеокадры работы Шандаловича в "красной зоне"

По просьбе журналистов врачи Медвежьегорской ЦРБ сняли на видео, как председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович работает в отделении реанимации с больными Covid-19.

Накануне Дня защитника Отечества спикер парламента сообщил, что праздничный день после традиционного возложения цветов к Братской могиле в Медвежьегорске он проведёт на дежурстве в районной больнице, где с ноября 2020 года по выходным трудится врачом-волонтёром.



Напомним, Элиссан Шандалович по специальности врач-анестезиолог- реаниматолог. Именно с Медвежьегорской ЦРБ началась его трудовая деятельность в 1991 году, сначала врачом-анестезиологом, затем главным врачом. Весной прошлого года, когда в Карелии началась пандемия коронавируса, спикер парламента заявил, что имеет действующий сертификат анестезиолога-реаниматолога и готов прийти на помощь врачам.



"Когда в Медвежьегорской больнице сложилась непростая ситуация – больных много, врачей мало - я принял решение помочь коллегам. Буду это делать столько, сколько потребуется", – прокомментировал Элиссан Шандалович.



Он также поделился, что работа медперсонала в "красной зоне" очень тяжёлая, и пообещал в ближайшее время рассказать о ней подробнее. Сейчас в Медвежьегорской ЦРБ на лечении от коронавируса находятся 63 человека. В январе таких пациентов было более 90.