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Врачи назвали девять жутких вещей, которые происходят с организмом на морозе

Новости. Общество
00:10, 14 Января 2024
фото: master1305 / freepik.com

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В мороз с нашим телом происходят самые страшные вещи.

Портал о здоровом образе жизни «Доктор Питер» перечислил девять жутких вещей, которые происходят с организмом на морозе: от кариеса до инсульта.

Так, спать с открытым окном под теплым одеялом в сильные холода вредно.

«Вдыхание холодного воздуха может быть вредным для вашего здоровья, поскольку увеличивает риск инфекций дыхательных путей», — говорят эксперты метеорологического бюро в Британии.

Кроме того, холодный воздух сужает дыхательные пути, увеличивая количество вырабатываемой слизи. Дыхание затрудняется. А сухой морозный воздух, раздражая дыхательные пути, может вызвать свистящее дыхание, кашель и одышку.

Низкие температуры губительны для эмали зубов.  Из-за холода на них появляются микротрещины. Туда попадают бактерии, которые вызывают кариес и воспаление десен. Поэтому вдыхать морозный воздух ртом не стоит.

Также холод влияет на способность организма бороться с инфекциями. Ученые Йельского университета (США) выяснили, что при низкой температуре реакция иммунитета замедляется, из-за этого вирус размножается быстрее. И чем ниже окружающая температура, тем хуже борется иммунитет.

Во время болезни на морозе густеет кровь. Все это вместе или по отдельности может привести к образованию тромба с последующим инсультом.

Более того, инсульт способен спровоцировать резкий перепад температуры, когда из теплого помещения человек сразу же выходит на мороз. 

Сильные морозы могут нарушить работу сердечно-сосудистой системы. При низких температурах сосуды сужаются, кровь густеет. Из-за этого кровоснабжение органов и тканей становится хуже.

«Если вам кажется, что из-за холода у вас болит спина, то вам не кажется. Синовиальная жидкость в суставах на холоде густеет. Из-за этого сами суставы становятся более жесткими, они начинают болеть. А вероятность травм в таком состоянии сильно возрастает», — говорится в сообщении портала. 

Далее, при обморожениях чаще всего страдают нос, уши, щеки, подбородок, а также пальцы рук и ног.

«Холод воздействует на кровеносные сосуды. Они сужаются, ток крови по ним снижается. А если он и вовсе прекращается, то происходит повреждение кожного покрова», — рассказали эксперты Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

Кстати, обморожение может наступить не только при сильных морозах, но и при нулевой температуре — при повышенной влажности воздуха и сильном холодном ветре.

«Момент отморожения можно легко пропустить, потому что нарушается чувствительность, — объясняют врачи. — Но это видно по коже: резко ограниченный побелевший участок, где затем возникает покраснение».

Эксперты предупреждают: риск обморожения могут усилить физическое переутомление, сниженный иммунитет, голод, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания сосудов ног, а также курение, алкоголь, тесная одежда и обувь.

«Стужа также провоцирует и обостряет хронические заболевания, такие как астма, аллергия, артрит, псориаз, диабет и т. д.», — предупреждает эндокринолог Ольга Павлова. 

При экстремальном морозе, ниже -25 градусов, лучше сидеть дома в тепле. 




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