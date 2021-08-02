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Врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых

Новости. Общество
20:30, 03 Августа 2021
фото: pixabay.com / Pexels

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Медики сообщили, какие порции арбуза можно есть детям и взрослым.

Суточная норма арбуза для детей составляет от 80 грамм до 150 грамм мякоти, а для взрослых — 500 грамм, при этом ягоду следует употреблять без смешивания с другими продуктами, содержащими углеводы, сообщили РИА Новости опрошенные врачи.

«Порция арбуза для малыша 2-3 лет не должна превышать 80-100 грамм мякоти, к 3-6 годам разовую порцию можно увеличить до 150 грамм мякоти», — сказала педиатр Марина Лерман.

Она подчеркнула, что арбуз не рекомендуется детям до двух лет, поскольку он может спровоцировать пищевую аллергию.

В свою очередь, врач-терапевт Елена Тихомирова назвала суточную норму арбуза для взрослых. Так, рекомендуется съедать не более 500 грамм арбуза в день, но при условии, если одновременно не употребляются другие углеводы. При этом врач отметила, что есть арбузы можно в любое время суток, но не перед сном.

«Не стоит за один прием пищи съедать килограмм арбуза, потому что наш организм не может одновременно усвоить 60 грамм чистых углеводов. Получится так, что он 20-30 углеводов усвоит, а все остальное отложит в жир», — рассказала Тихомирова.

Международный день арбуза отмечается 3 августа.

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