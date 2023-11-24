Врачи объяснили, как пережить резкое изменение атмосферного давления

Специалисты назвали несколько способов, которые помогут людям, страдающим от перепадов атмосферного давления.

При изменении атмосферного или барометрического давления у метеочувствительных людей может возникать головная боль, мигрень и другие неприятные симптомы, рассказала врач общей практики Светлана Каневская. В беседе с «Лентой.ру» она и старший терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева назвали способы пережить скачки давления с минимальным вредом для здоровья, в частности, призвали правильно отдыхать и заниматься физической активностью.

Каневская объяснила, что изменения атмосферного давления влияют на организм несколькими способами. При этом некоторые люди, например, те, у кого есть артрит, могут быть более чувствительны к изменениям погоды. Чаще всего у метеочувствительных людей при перепадах атмосферного давления появляется головная боль. Иногда у них может колебаться кровяное давление.

«Низкое барометрическое давление усугубляет боли в суставах, так как расширяет внутренние полости в теле. Это в свою очередь увеличивает давление на нервные окончания, вызывая боль» — объяснила Светлана Каневская.

Говоря о том, как справиться с симптомами плохого самочувствия, вызванного перепадами давления, Каневская призвала людей с мигренями не терпеть головную боль, а принимать обезболивающие средства. «При гипертонии следует измерять давление и корректировать дозы применяемых лекарств. При болях в суставах необходимо использовать местные обезболивающие средства и делать массаж», — рассказала врач.

Терапевт Савельева добавила, что при любых значительных изменениях погоды необходимо полноценно отдыхать, в частности, спать не менее восьми часов в сутки. Причем ложиться и вставать нужно вовремя, не засиживаясь допоздна вечером и не проводя много времени в постели утром.

«Питание должно быть сбалансированным и равномерно распределенным в течение дня. Обязательно завтракайте, полноценно обедайте и ужинайте. От соленого, жирного, острого, алкоголя пока лучше отказаться. Поддерживайте водный баланс. Употребляйте не менее полутора литров воды в день, забыв про бодрящие напиткил», — объяснила Олеся Савельева.

«По возможности занимайтесь доступными видами физической активности: плаванием, йогой, скандинавской ходьбой. При объективном ухудшении состояния обратитесь к врачу. Однако не стоит постоянно следить за геомагнитной обстановкой: самовнушение тоже может негативно влиять на здоровье», — рекомендовала напоследок Савельева.