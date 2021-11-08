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Врачи объяснили, как прививаться от коронавируса онкобольным

Новости. Общество
18:40, 08 Ноября 2021
фото: © rew-med.info

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Эксперт пояснил, что прививка предупреждает развитие конкретного заболевания, а значит, для онкобольных, чьё здоровье ослаблено, она жизненно необходима.

Лучшим способом обезопасить себя от COVID-19 для онкологических больных остаётся прививка, однако вакцинироваться онкологи рекомендуют до прохождения курса химиотерапии или спустя месяц после его окончания, сообщает оперштаб РФ по борьбе с коронавирусом.

«На сегодняшний день ограничений для больных онкологией нет, кроме тех, кто находится на химиотерапии, — им рекомендуют на некоторое время воздержаться и максимально ограничить контакты, чтобы не заразиться», — отмечает врач-онколог Аркадий Аксененко.

Химиотерапия вызывает ослабление организма и иммунитета из-за токсичного действия. Однако как только состояние человека нормализуется и первые токсические реакции уходят, можно привиться, сообщил эксперт.

«Онкологические больные, которые находятся в стадии ремиссии или которые не получают интенсивное лечение, должны быть привиты», — уверен Александр Румянцев, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Минздрава России.

Эксперт пояснил, что прививка предупреждает развитие конкретного заболевания, а значит, для онкобольных, чьё здоровье ослаблено, она жизненно необходима. Румянцев также напомнил, что новый штамм коронавируса очень контагиозный, поэтому крайне важно носить маску и обрабатывать руки или носить перчатки.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-08 20:09:24
Откуда интересно у них информация о влиянии вакцины на рак?! Они природу раковой клетки не знают, а уже выводы о влиянии экспеиментальных вакцин на нее выяснили...
Неравнодушный
2021-11-08 18:47:13
Половина новостей про Вируса, надоело уже читать про его особенности.
КИР
2021-11-08 19:07:42
Неравнодушный, согласен. Но кто-то думает иначе. :)
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