Врачи объяснили, как прививаться от коронавируса онкобольным

Эксперт пояснил, что прививка предупреждает развитие конкретного заболевания, а значит, для онкобольных, чьё здоровье ослаблено, она жизненно необходима.

Лучшим способом обезопасить себя от COVID-19 для онкологических больных остаётся прививка, однако вакцинироваться онкологи рекомендуют до прохождения курса химиотерапии или спустя месяц после его окончания, сообщает оперштаб РФ по борьбе с коронавирусом.

«На сегодняшний день ограничений для больных онкологией нет, кроме тех, кто находится на химиотерапии, — им рекомендуют на некоторое время воздержаться и максимально ограничить контакты, чтобы не заразиться», — отмечает врач-онколог Аркадий Аксененко.

Химиотерапия вызывает ослабление организма и иммунитета из-за токсичного действия. Однако как только состояние человека нормализуется и первые токсические реакции уходят, можно привиться, сообщил эксперт.

«Онкологические больные, которые находятся в стадии ремиссии или которые не получают интенсивное лечение, должны быть привиты», — уверен Александр Румянцев, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Минздрава России.

Эксперт пояснил, что прививка предупреждает развитие конкретного заболевания, а значит, для онкобольных, чьё здоровье ослаблено, она жизненно необходима. Румянцев также напомнил, что новый штамм коронавируса очень контагиозный, поэтому крайне важно носить маску и обрабатывать руки или носить перчатки.