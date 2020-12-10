Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Экс-начальнику колонии №9 Петрозаводска Ивану Савельеву предъявлено окончательное обвинение 9
Сегодня 15:38
Сомнолог предупредил о связи коронавируса и бессонницы
10.12.2020 23:30
"Звонить не нужно": появилась инструкция, как пожаловаться в новый Центр управления Карелией 11
Сегодня 07:15
Еще два пациента с COVID-19 умерли в Карелии 1
Сегодня 08:56
Прокуратура раскрыла детали дела о коррупции в Минтрансе Карелии и аэропорту "Петрозаводск" 2
Сегодня 08:05
Банк "Онего", зарегистрированный в Петрозаводске, обвинили в отмывании денег и лишили лицензии 17
Сегодня 09:46

Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз

Новости. Общество
19:40, 11 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Загрузка...

Маска на улице нужна там, где есть большое скопление людей, в остальных случаях надевать ее не стоит, потому что она быстро намокает и охлаждается.

Об этом сообщила РИА Новости врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

"Зачем человек надевает маску? Чтобы не быть среди людей без средства защиты. Маска - не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице - сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить", - рассказала Белова.

По ее словам, носить маску стоит там, где есть большое скопление людей, например, на остановке. Дальше она не нужна.

"Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо? Маску надо снять", - сказала Белова, отвечая на вопрос, может ли ношение маски на улице спровоцировать простуду.

Врач уточнила, что также можно обойтись без маски, если человек находится в помещении один.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев согласен со своей коллегой, что на улице ношение маски не требуется. "А кто советует, чтобы на улице носили маски? Люди стараются соблюдать социальную дистанцию. На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой. Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких", - сказал он.

Он подчеркнул, что и для обогрева дыхательных путей маска также не подходит. "А если человек хочет согреться, то лучше всего - это шарф повыше. А маска быстро будет мокрой и совершенно не будет защитного эффекта, и не согреешься", - заключил он.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2020-12-11 20:06:02
Но на остановках штрафуют безмасочников.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
08.12.2020, 08:55
Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января
05.12.2020, 19:40
Перед прививкой от коронавируса придется не пить 42 дня

Аналитика

10.12.2020 09:55
Политкухня
Детям войны хотят присвоить особый статус
Парламентская фракция "Единая Россия" обратилась к главе Карелии с просьбой поддержать предложение о присвоении статуса дети войны.
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
10.12.2020 09:54
Патриотизм и бутафория 21
07.12.2020 16:35
Роман Голубев: "Дистанционное обучение – это временная мера"
07.12.2020 15:20
Безбедная старость – не мечта, а реальный результат ваших личных усилий
07.12.2020 10:14
Вся аналитика

Чтиво

10.12.2020 16:03
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»