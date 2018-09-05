Врачи онкодиспансера Карелии выехали в район и осмотрели 11 человек

Мультидисциплинарная бригада врачей Республиканского онкологического диспансера совершила выезд в Кемский район, сообщили в Минздраве Карелии.

В рамках реализации мероприятий по снижению смертности от злокачественных новообразований специалисты мультидисциплинарной бригады Республиканского онкологического диспансера работали в Кемской центральной районной больнице.

Врачами проведен прием пациентов, состоящих на диспансерном учете по поводу злокачественных новообразований, а также лиц с подозрением на онкопатологию. Осмотрено 11 человек, которым даны соответствующие медицинские рекомендации.

Кроме того, в формате круглого стола, в котором приняли участие руководители медицинских подразделений Кемской ЦРБ, обсуждались актуальные вопросы ранней диагностики онкологических заболеваний, тактика ведения пациентов, получающих комплексную паллиативную помощь, а также вопросы преемственности. Разработан и согласован план дальнейшего сотрудничества.