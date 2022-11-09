Врачи осмотрели жителей поселка Карелии и госпитализировали четырех человек

Врачи Сортавальской районной больницы провели приём взрослых и детей в амбулатории посёлка Вяртсиля.

Как рассказал на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, бригада специалистов Сортавальской ЦРБ была сформирована с учётом потребностей населения и включала наиболее востребованных врачей: кардиолога, эндокринолога, терапевта, невролога, хирурга, травматолога-ортопеда.

Более 80 жителей посёлка прошли профилактический медицинский осмотр и получили консультации специалистов. Осмотр маленьких пациентов провели детский хирург и травматолог-ортопед, уделив внимание динамике развития и проверке моторных навыков.

Особое внимание врачи уделили пациентам с хроническими заболеваниями.

«По итогам обследования четверо пациентов были направлены на госпитализацию в Сортавальскую ЦРБ для проведения углублённого обследования и дальнейшего лечения у профильных специалистов. Приём пациентов в Вяртсиля провёли также врач акушер-гинеколог и врач-педиатр», — сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Напомним, что Сортавальская районная больница одна из самых больших и руководит ею самый молодой главный врач Александр Романов.