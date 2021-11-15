Врачи пообещали снять швы сбитому машиной мэру Петрозаводска

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал, когда его намерены отпустить на работу.

Медики разрешили Владимиру Любарскому выйти на работу через неделю. Об этом мэр города рассказал в соцсети.

«Итак, перевязали, посмотрели, результатом осмотра остались довольны, в пятницу снимут швы, в понедельник разрешили на работу выйти», — сообщил Любарский.

Городской глава рассказал о трудностях, которые ему приходится переносить из-за травмы.

«Сегодня три лестничных пролета пришлось преодолеть, прыгая на одной ноге, — употел, как мышь. На этой неделе так что тружусь пока в лайт-режиме, но личный приём в четверг отменять не будем: и так очередь большая. Ну понятно, что пока без выездов. Навернешься на костылях — и начинай все лечение с самого начала: такого нам не надо», — пояснил он.

Напомним, в пятницу, 12 ноября, Владимира Любарского сбила машина. В момент ДТП глава города бежал недалеко от мэрии с фонариком на лбу по проезжей части.