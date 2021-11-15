Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Врачи пообещали снять швы сбитому машиной мэру Петрозаводска

Новости. Общество
15:05, 22 Ноября 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Новости партнеров

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал, когда его намерены отпустить на работу.

Медики разрешили Владимиру Любарскому выйти на работу через неделю. Об этом мэр города рассказал в соцсети.

«Итак, перевязали, посмотрели, результатом осмотра остались довольны, в пятницу снимут швы, в понедельник разрешили на работу выйти», — сообщил Любарский.

Городской глава рассказал о трудностях, которые ему приходится переносить из-за травмы.

«Сегодня три лестничных пролета пришлось преодолеть, прыгая на одной ноге, — употел, как мышь. На этой неделе так что тружусь пока в лайт-режиме, но личный приём в четверг отменять не будем: и так очередь большая. Ну понятно, что пока без выездов. Навернешься на костылях — и начинай все лечение с самого начала: такого нам не надо», — пояснил он.

Напомним, в пятницу, 12 ноября, Владимира Любарского сбила машина. В момент ДТП глава города бежал недалеко от мэрии с фонариком на лбу по проезжей части.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Олух
2021-11-22 16:00:09
Почему везде трындят что его сбила машина?
А не наоборот ли? Грубо нарушил правила, бежал по дороге,где машины ездят, "напал" на машину из за плохой работы мэрии( освещение,которое 5 лет "делала" команда Мирошник), нанес травмы автомобилю и моральную водителю, и не мэр,а сити менеджер, до мэра ему пока, как до Луны ..
Изя
2021-11-22 15:56:50
Можно выписываится и снова бежать , катиться , плыть погружаться , но только не работать )))) :)
Generalus87
2021-11-22 15:51:15
Не надоело ещё?
sergo
2021-11-22 15:36:21
Ну надо же. А я и не знал что мыши потеют.
Hовый
2021-11-22 15:31:59
Чем намазали - зеленкой или йодом ? Люди очень интересуются.
Изя
2021-11-22 15:57:14
Hовый, скипидаром )))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
15.11.2021, 16:20
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот»

Аналитика

Сегодня 10:18
Обществоведение
Современная классика: что будут строить на главной площади Петрозаводска 9
Гостиничный комплекс, который собираются строить на площади Кирова, должен стать украшением города и вернуть площади ту атмосферу, которую умели создавать архитекторы прошлого. 
Как вырастет налог на недвижимость для населения и бизнеса в Карелии 1
19.11.2021 15:46
Квартирный вопрос в деле Боднарчука 16
19.11.2021 15:19
«Малиновый пиджак» для первобытного вождя 2
18.11.2021 14:38
Сколько стоит охрана власти 5
17.11.2021 15:30
Вся аналитика

Чтиво

19.11.2021 10:30
Кофе со сливками
Тайна ванной комнаты 3
Через ванную комнату Анастасии Мочаловой за год прошло около сотни котят: найденные на улице, после передержки они нашли свой дом, семью и любовь.
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 21
08.11.2021 12:20
Оценка стоимости чистых активов в бизнесе: что из себя представляет, как осуществляется?
08.11.2021 12:11
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»