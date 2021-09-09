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ЧП в Карелии: Девочка выпала из окна в школе искусств в Кондопоге
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Врачи рассказали о состоянии девочки, выпавшей из окна школы искусств в городе бумажников Карелии

Новости. Происшествия
11:34, 15 Сентября 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Ребенок, выпавший из окна второго этажа школы, проходит лечение в Детской республиканской больнице.

Напомним, в минувший вторник, 14 сентября, в 19.10 произошел несчастный случай в Кондопоге. В школе искусств Музыкального отделения девятилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок был доставлен в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводск.

«Состояние средней тяжести, госпитализирована с диагнозом: Кататравма (повреждения, возникшие в результате падения с высоты — Прим. ред.). Упала в театральной школе, бегали и выпала из окна», — прокомментировали в Минздраве Карелии.

Ранее Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна.

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