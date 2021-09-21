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Врачи рассказали об изменившихся симптомах коронавируса

Новости. Общество
20:30, 01 Октября 2021
фото: © Сергей Савостьянов / ТАСС

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Глава Профсоюза фельдшеров Дмитрий Беляков: симптомы COVID-19 можно спутать с гриппом

Симптомы COVID-19 у заболевших этой осенью отличаются от того, что наблюдали врачи во время предыдущих волн, и похожи на признаки гриппа, заявили несколько российских медиков в комментарии Общественной Службе Новостей. Об этом пишет РИА Новости.

«Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше», — объяснил врач Александр Эдигер.

По словам специалиста, у зараженных коронавирусом больных теперь есть насморк, боли и першение в горле. Кашель с большим количеством мокроты быстро развивается и долго длится.

Также медик предупредил о выраженной неврологической симптоматике: у больных наблюдают головокружения, головные боли, выраженную слабость. Возможны обмороки при попытке резко встать. Все эти симптомы появляются максимум на второй день и длятся неделями, подчеркнул врач.

В статье уточняется, что остались и некоторые прежние симптомы. Например, нарушения пищеварения, боли в животе, диарея, а также тошнота и рвота.

Глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков добавил, что сильный насморк стал новым симптомом коронавирусной инфекции. По его мнению, болезнь становится более стремительной и не менее опасной.

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