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Врачи рассказали об опасности яблок

Новости. Общество
19:10, 18 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Среднее по размеру яблоко приравнивается к съеденному куску хлеба толщиной в один сантиметр,

Избыточное потребление этого фрукта небезопасно для людей с ожирением и сахарным диабетом, остальным рекомендуется два-четыре плода в день после основного приема пищи, что поможет избежать кислородного голодания и проблем с сердечно-сосудистой системой, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой эндокринолога.

"Самое большое достоинство яблок в том, что этот плод является рекордсменом по содержанию железа. А железо необходимо для кроветворения, для поддержания достаточного количества эритроцитов, красной части нашей крови, которая переносит кислород, питает органы и ткани. Так что это профилактика кислородного голодания, гипоксии, что очень важно для людей, страдающих бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями", – рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Залина Гусова.

Очень полезна, по словам эндокринолога, кожура яблок, содержащая фитохимические вещества, которые обладают противовоспалительным действием. В ее составе также имеется пектин, который способствует улучшению пищеварения. Кроме того, "поставляемые" яблоками микроэлементы и витамины помогают поддерживать в хорошем состоянии кожу, ногти и волосы.

"Косточки этого плода содержат большое количество йода. Однако здесь также присутствует синильная кислота. Считается, что больше трех-четырех косточек в день съедать ни в коем случае нельзя", – отметила Гусова.

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