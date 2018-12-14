08:55, 14 Декабря 2018
Врачи санавиации госпитализировали из районов Карелии двух человек с больным сердцем
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Мужчина с инфарктом из Суоярви и женщина с нестабильной стенокардией из Сортавалы были доставлены на вертолете в Республиканскую больницу, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.
Вертолет санавиации доставил из Суоярви 46-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда.
58-летняя Женщина из Сортавалы была госпитализирована с ишемической болезнью сердца, нестабильной стенокардией, гипертонической болезнью 3 степени.
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