Врачи санавиации госпитализировали из районов Карелии двух человек с больным сердцем

Мужчина с инфарктом из Суоярви и женщина с нестабильной стенокардией из Сортавалы были доставлены на вертолете в Республиканскую больницу, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

Вертолет санавиации доставил из Суоярви 46-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда.

58-летняя Женщина из Сортавалы была госпитализирована с ишемической болезнью сердца, нестабильной стенокардией, гипертонической болезнью 3 степени.