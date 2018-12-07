Врачи санавиации госпитализировали женщину с больным сердцем

Вертолет санавиации доставил в больницу пожилую женщину с ишемической болезнью сердца, сообщили в Национальной службе санитарной авиации.

Служба санавиации вылетела в Сортавала и госпитализировала оттуда 76-летнюю женщину с ишемической болезнью сердца, нестабильной стенокардией гипертонической болезнью 3 степени.

Пенсионерка была доставлена в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова.