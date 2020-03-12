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Врачи санавиации помогли новорожденным двойняшкам с севера Карелии

Новости. Общество
16:31, 12 Марта 2020
фото: vk.com/san.aviacia
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Недоношенные малыши из Костомукши были доставлены в Перинатальный центр Петрозаводска.

Два мальчика, поспешившие появиться на свет, попали в Перинатальный центр на вторые сутки после рождения. Как рассказал главный врач Центра Евгений Тучин, одному из малышей сразу потребовалась дыхательная поддержка. Поэтому и было принято решение о том, чтобы детей, родившихся у мамы на 34 недели беременности, экстренно вывезти в Петрозаводск.

"Сейчас детки чувствуют себя хорошо. Они находятся в отделении патологии новорожденных", - уточнил Евгений Тучин.

В прошлом году 55 малышей были доставлены в Перинатальный центр. Чаще транспортировку маленьких пациентов осуществляли с помощью реанимобиля республиканского учреждения. Врачи санавиации за год доставили в Петрозаводск всего пять новорожденных.

"Начало этого года у нас активное. Малышей привозят чаще", - отметил главврач Перинатального центра.

Ранее врачи санавиации спасли в Карелии семилетнего ребенка с менингитом.

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