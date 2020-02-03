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Врачи санавиации спасли в Карелии семилетнего ребенка с менингитом

Новости. Общество
12:33, 04 Февраля 2020
фото: Национальная служба санавиации
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В Республиканскую инфекционную больницу на вертолете из Питкярантского района был доставлен ребенок с подозрением на менингит.

В больнице диагноз у семилетнего пациента подтвердился. Но в настоящее время ребенок с воспалением оболочек головного мозга уже идет на поправку.

"Других случаев заболевания менингитом в Питкярантском районе не зафиксировано", - сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Минздрава Карелии.

Напомним, вспышка менингита была зарегистрирована в республике в 2018 году. Пик заболеваемости энтеровирусными инфекциями пришелся тогда на сентябрь-октябрь.  

В настоящее время в Карелии зарегистрировано 6503 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Школа и 33 класса в Карелии закрыты на карантин.

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