Врачи скорой помощи в Петрозаводске работают за троих, заявил профсоюзный лидер

Медик Григорий Бобинов объяснил, почему жители Петрозаводска должны с пониманием отнестись к бастующим работникам скорой помощи.

На канале "Фонд рабочей академии" на сайте Youtube появилось видео, в котором врач скорой помощи Григорий Бобинов, являющийся председателем первичной организации профсоюза "Действие" рассказывает о мотивах медиков в Петрозаводске, которые вышли на "итальянскую забастовку".

"Все очень просто. Вот эти работники стали выполнять правила и инструкции, - те, которые не выполняет начальство данного заведения, то есть конкретно БСМП. А что именно? А все просто. Ситуация складывалась не за месяц, не за два. Она длится годами. Жители Петрозаводска, вы должны понимать, что ухудшение идет последние десять, и это минимум, лет! И вот активисты профсоюза "Действие" решили хоть когда-нибудь что-нибудь предпринять, чтобы вот это все изменить. Они уже с февраля месяца ходят к различным чиновникам, доказывают свою правду и доказать не могут", - сказал Бобинов.

По мнению профсоюзного работника, Петрозаводск испытывает дефицит бригад скорой помощи.

"Товарищи петрозаводчане, вам на город положено 30 бригад скорой помощи обычных общепрофильных и три специализированные бригады. А у вас конкретно всего сколько-то там 18 или 19 бригад … И одна специализированная. То есть у вас в два раза меньше бригад. … У вас на станции должно работать 364 человека только выездного персонала. А у вас там работало зимой всего 133. 133 человека! То есть, получается, в три раза меньше! То есть у вас одна бригада работает за две и один человек работает за трех человек», - заявил Бобинов.

Он считает, что сложно оказывать помощь пациентам в условиях, когда бригады выезжают неукомплектованными.

"И работает этот фельдшер один. И нарушаются ваши права, петрозаводчане. Потому что в Советском союзе придумали, что надо все-таки два человека в бригаде", - говорит автор видео.

Профсоюзный лидер выступил в ролике с критикой руководства БСМП Петрозаводска.

"Дорогие петрозаводчане, ситуация аховая. Если вы там не создадите какую-то пациентскую организацию, не вмешаетесь в ситуацию, вы просто скоро останетесь без скорой помощи. Потому что работать в этих условиях невозможно", - сказал Бобинов.

Сотрудники скорой помощи в Петрозаводске вышли на "итальянскую забастовку" с тербованием повысить зарплату и улучшить условия труда. Медики приняли решение отказаться от переработок и трудиться в рамках инструкций.