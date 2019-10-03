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Новости. Общество
09:59, 03 Октября 2019
фото: youtube.com

Врачи скорой помощи в Петрозаводске работают за троих, заявил профсоюзный лидер

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Медик Григорий Бобинов объяснил, почему жители Петрозаводска должны с пониманием отнестись к бастующим работникам скорой помощи.

На канале "Фонд рабочей академии" на сайте Youtube появилось видео, в котором врач скорой помощи Григорий Бобинов, являющийся председателем первичной организации профсоюза "Действие" рассказывает о мотивах медиков в Петрозаводске, которые вышли на "итальянскую забастовку".

"Все очень просто. Вот эти работники стали выполнять правила и инструкции, - те, которые не выполняет начальство данного заведения, то есть конкретно БСМП. А что именно? А все просто. Ситуация складывалась не за месяц, не за два. Она длится годами. Жители Петрозаводска, вы должны понимать, что ухудшение идет последние десять, и это минимум, лет! И вот активисты профсоюза "Действие" решили хоть когда-нибудь что-нибудь предпринять, чтобы вот это все изменить. Они уже с февраля месяца ходят к различным чиновникам, доказывают свою правду и доказать не могут", -  сказал Бобинов.

По мнению профсоюзного работника, Петрозаводск испытывает дефицит бригад скорой помощи.

"Товарищи петрозаводчане, вам на город положено 30 бригад скорой помощи обычных общепрофильных и три специализированные бригады. А у вас конкретно всего сколько-то там 18 или 19 бригад … И одна специализированная. То есть у вас в два раза меньше бригад. … У вас на станции должно работать 364 человека только выездного персонала. А у вас там работало зимой всего 133. 133 человека! То есть, получается, в три раза меньше! То есть у вас одна бригада работает за две и один человек работает за трех человек», - заявил Бобинов.

 Он считает, что сложно оказывать помощь пациентам в условиях, когда бригады выезжают неукомплектованными.

"И работает этот фельдшер один. И нарушаются ваши права, петрозаводчане. Потому что в Советском союзе придумали, что надо все-таки два человека в бригаде", - говорит автор видео.

Профсоюзный лидер выступил в ролике с критикой руководства БСМП Петрозаводска.

"Дорогие петрозаводчане, ситуация аховая. Если вы там не создадите какую-то пациентскую организацию, не вмешаетесь в ситуацию, вы просто скоро останетесь без скорой помощи. Потому что работать в этих условиях невозможно", - сказал Бобинов.

Сотрудники скорой помощи в Петрозаводске вышли на "итальянскую забастовку" с тербованием повысить зарплату и улучшить условия труда. Медики приняли решение отказаться от переработок и трудиться в рамках инструкций. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-10-03 12:12:07
Врачи-неонатологи из больницы 6 Перми хотят тоже уволиться. А если дворники, что тогда?
ирина
2019-10-03 11:45:58
Ничего нового и интересного! только видна одна задача- раздуть пламя. Скорая работает в штатном режиме. спасибо и низкий поклон медикам, которые работают и спасают жизни людей. не поддаются на подобные провокационные выступления направляемые извне. Господам нужен вселенский пожар! Не выйдет. Проблемы мы знаем и решаем! Голос профсоюза работников здравоохранения по реформированию системы оплаты труда и переходе на отраслевую систему услышан в Минздраве РФ и поддержан президентом!
насмешница
2019-10-03 12:06:12
ирина,
работают и спасают жизни все медики. А вот если бы не забастовки доведенных до крайности людей, то так бы и остались они с поклонами и демагогией. Поклонами сыт не будешь, хотя бы и низкими.
zanoza
2019-10-03 12:03:42
ирина, если вы знаете и решаете проблемы, так почему же тогда такие низкие зарплаты у фельдшеров скорой помощи при работе на одну ставку? Нужны конкретные дела, а не лукавые заявления!
zanoza
2019-10-03 11:33:40
Главный врач БСМП "очень аккуратен в высказываниях и цифрах". Да куда уж аккуратнее! Просто поёт чужими словами кураторов из Министерства здравоохранения. В его словах всё показное и лукавое! НИ ОДНОМУ СЛОВУ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ!
однозначно
2019-10-03 11:22:08
Когда уже зачистят медицину от этих итальянцев. Вышвырнуть за ворота и дело с концом. Незаменимых нет.
Алексей Копничев
2019-10-03 11:03:20
Откровенная чернуха. Аргументы закончились, перешли на личности? Не солидно, право слово.
Джуманский
2019-10-03 10:45:16
Началось. Получили з/ п на ставку - прослезились. За что боролись как говорится...
zanoza
2019-10-03 11:27:33
Джуманский, вот именно, прослезились. "Итальянаская забастовка" для того и начата, чтобы вскрыть лукавые данные о высоких зарплатах работников скорой помощи. Если работать на одну ставку и по инструкциям , то не получается тех зарплат о которых заявлено Министерством здравоохранения республики. Чтобы заработать 40 тыс.рублей, нужно перерабатывать. Это и вскрылось!
насмешница
2019-10-03 11:20:55
Джуманский,
да, заработная плата медицинского работника за работу в нормальных условиях такова, что только плакать. Нужно в системе работать в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий, должностей, работы в ночное время, в выходные и праздничные днии тд- см. ТК РФ) для того, чтобы заработать на жизнь.
кир
2019-10-03 10:41:25
У нас в стране никто не переработал, чепуху он несет. Не надо слезу выдавливать, не верю. Подсуетились онкологи, за ними подтянутся проктологи, так Беня? Акция направляется извне. Только уволить
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