Врачи спасли жителя Карелии, который получил удар ножом от пьяного знакомого

В поселке Лоухи 35-летний мужчина напал с ножом на знакомого и попытался убить, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в январе 35-летний житель поселка Лоухи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у дома в поселке в ходе ссоры напал на своего знакомого и нанес ему множественные ножевые ранения, после чего скрылся.
Потерпевшему оказана квалифицированная медицинская помощь, он остался жив.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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