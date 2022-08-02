Врачи спасли жителя Карелии, который получил удар ножом от пьяного знакомого

В поселке Лоухи 35-летний мужчина напал с ножом на знакомого и попытался убить, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в январе 35-летний житель поселка Лоухи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у дома в поселке в ходе ссоры напал на своего знакомого и нанес ему множественные ножевые ранения, после чего скрылся.

Потерпевшему оказана квалифицированная медицинская помощь, он остался жив.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.