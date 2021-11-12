Врачи в Карелии борются за жизнь семерых крайне тяжелых больных коронавирусом

Всего в ковидных стационарах республики лечатся 602 пациента, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 6 января в Республике Карелия зарегистрированы 90822 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлено 148 инфицированных, из них непривитых — 139 (93,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 602 пациента, в состоянии средней тяжести — 530 человек, в тяжёлом — 65 (из них непривитых — 64).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 86322 человека, за последние сутки — 151.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1218 человек.