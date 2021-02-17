Врачи в ковид-центрах Карелии борются за жизни 79 тяжелобольных пациентов

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 18 февраля, в стационарах находятся 595 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 509 - в состоянии средней тяжести, 79 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 162. Всего в республике за время пандемии инфицирован 39541 человек. Выздоровели – 34991. Умерли 279 пациентов.