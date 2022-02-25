Врачи в отделениях ИТАР Карелии борются за жизнь 7 крайне тяжелых больных коронавирусом

Всего в ковидных стационарах республики получают помощь 949 пациентов, сообщил Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На 27 февраля в Республике Карелия зарегистрированы 124753 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 527 инфицированных, из них непривитых — 469 (88,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 969 пациентов, в состоянии средней тяжести — 918 человек, в тяжёлом — 44 (из них непривитых — 44).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 116593 человека, за последние сутки — 704.

За сутки зарегистрированы 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1394 человек.