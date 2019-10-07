Врачи выявили 12 респираторных вирусов у заболевших жителей Карелии

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К числу выявленных вирусов относятся: бокавирус, риновирус, вирус парагриппа, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
В Карелии по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 2,9%.
В Петрозаводске зарегистрировано 3033 случая заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 16,1%.
По республике в детских организованных коллективах в целом заболевания ОРВИ носят спорадический характер.
За прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделено 12 респираторных вирусов (бокавирус-1, риновирус-9, вирус парагриппа-2).
Проводится прививочная кампания против гриппа. Привито уже более 80 тысяч человек.
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