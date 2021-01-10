Вратарь московского "Спартака" Артём Ребров поделился впечатлениями от поездки в Карелию

Наибольшее впечатление на знаменитого футболиста произвели карельские хаски, которые знают, что такое преемственность.

Артём Ребров рассказал в инстаграме, что во время визита в Карелию посетил питомник собак породы хаски.

"Поездка была интересна тем, что можно было не просто прокатиться в упряжке с собаками, но и самому управлять ездовой повозкой. Также интересно было и узнать, как подготавливают собак и другие интересные факты из жизни четвероногих друзей", - поделился спортсмен.

Наибольшее впечатление на вратаря произвела информация о том, что достигшие почтенного возраста хаски способны обучать более молодых псов.

"Один занимательный факт буквально пробил меня. На вопрос, что делают с собаками, которые не молоды и в силу возраста не могут добиваться высочайших результатов, инструктор ответил не сразу, дав публике порассуждать. Ответы были разные: "Отдыхают", "Фотографируются", "Катают детей"... Однако истина меня удивила и что-то напомнила. Итак, ответ инструктора звучал следующим образом: на самом деле, возрастные хаски очень важны. Они помогают молодым собакам правильно распределять темп, показывают своим примером, как не запутаться в поводьях, при этом поддерживают себя в хорошей форме. Люди могут сколько угодно объяснять собакам, что нужно делать, но только прошедшие тысячи километров собаки, которые стоят вместе с молодыми в упряжке, смогут показать примером, как правильно вести себя и что делать во время тренировок и поездок", - поделился впечатлениями Артё Ребров.

"Казалось бы, собаки... Но даже у животных есть преемственность; связь стариков, передающих знания более молодым собратьям. Все должны идти своим чередом и меняться постепенно", - заключил он.

Ранее сообщалось, что карельский путешественник-полярник Виктор Симонов установит памятный знак своей умершей собаке.