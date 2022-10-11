«Время пурпурных закатов»: фотограф из Петрозаводска запечатлела светопредставление над Онего

Арина Степенная «поймала» пурпурный закат на набережной Онежского озера.
Петрозаводский фотограф Арина Степенная опубликовала на своей странице в соцсети фоторепортаж с набережной. На этот раз она запечатлела удивительный по красоте закат.
«А вы знаете, что осень и зима — это время пурпурных закатов? — пишет Арина Степенная. — При понижении температуры и высокой влажности начинается вот такое потрясающее светопредставление. Солнечный свет, отраженный в воде и розовых перекатах».
Ранее Арина Степенная встретила рассвет на набережной Онежского озера.
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