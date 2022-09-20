Фотограф из Петрозаводска «поймала» рассветные лучи солнца над Онего (ФОТО)

Арина Степенная встретила рассвет на набережной Онежского озера.

Петрозаводский фотограф Арина Степенная поделилась со своими подписчиками в соцсети постом о том, как Онежское озеро ловит рассветные лучи солнца.

«После затянувшихся дождей, наконец-то удалось увидеть солнце; правда, оно довольно быстро спряталось, - пишет Степенная. - Я уж было и забыла, каково это жмуриться на солнце и впитывать его кожей - автоматически запускается кнопочка счастья. Даже в самые темные времена».

Ранее Арина Степенная запечатлела фламинговый закат на Онежском озере.