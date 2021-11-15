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Врио главы МЧС России выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте в Кузбассе

Новости. Общество
10:34, 26 Ноября 2021
фото: © Максим Киселев/ТАСС; © МЧС России

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Взрыв метана на шахте в Кемеровской области унес жизни 52 человек.

Врио главы МЧС Александр Чуприян выразил выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров и горноспасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«25 ноября трагедия на шахте „Листвяжная“ в Кемеровской области на Кузбассе унесла жизни 52 человек.

На момент аварии в шахте находилось 285 горняков. На поверхность удалось вывести 239 человек. К сожалению 46 шахтеров погибли.

При проведении поисково-спасательных работ погибли 6 горноспасателей отделения ВГСЧ МЧС России. Горноспасатели, как и шахтеры выполняли свой долг до конца.

Мы безмерно скорбим по погибшим горнякам и спасателям. Это огромная трагедия для всей страны и для МЧС России.

От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших горняков и спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти…», — заявил врио министра МЧС России Александр Чуприян.

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