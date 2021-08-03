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«Все экскурсии проведены»: создатель бутафорского концлагеря в Карелии прокомментировала информацию о его закрытии

Новости. Общество
06:40, 06 Августа 2021
фото: читатель Столицы на Онего

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Руководитель благотворительного фонда «Открытые возможности» Наталья Абрамова рассказала о судьбе проекта под названием «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 годов».

Ранее была опубликована информация, что бутафорский концлагерь, располагающийся на территории базы отдыха «Карелия» в деревне Ватнаволок Кондопожского района, закрыт.

Местные жители из деревни Ватнаволок Кондопожского района Карелии сообщили «Столице на Онего», что на территории базы отдыха «Карелия», где в декабре 2020 был открыт музей-концлагерь, сейчас тишина и никого нет.

«Сторож сказал, что никакого концлагеря-музея тут уже нет, скоро бараки разберут — и снова откроется база отдыха. Все будет, как прежде», - сообщили жители Ватнаволока.

В свою очередь, в редакцию также обратилась автор проекта под названием «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 годов» и непосредственный создатель бутафорского концлагеря Наталья Абрамова, которая сообщила, что все экскурсии для школьников проведены и задуманное, по ее словам, реаизовано.

«Все экскурсии для школьников проведены в период с апреля по 31 мая (срок окончания проекта 31 мая 2021 г), всего в мероприятиях приняло участие более 400 человек (школьники, педагоги, родители) - это больше, чем планировали изначально (по проекту 375), к школьным экскурсиям присоединялись и жители республики. В проекте приняли участие образовательные учреждения из Петрозаводска и районов Карелии. Декорации к фильму «Весури» в соответствии с договором были переданы обратно телекомпании «АТК «Студио». Собственник территории, на которой расположен объект, выразил желание продолжать экскурсионную деятельность по нашей программе. Мы, в свою очередь, готовы оказать информационную, консультационную поддержку, предоставить материалы для проведения экскурсий. Специалисты проекта готовы и дальше работать со школьниками, однако, уже в рамках договорных отношений между собственником территории базы отдыха и руководством телекомпании», - написала Наталья Абрамова.

Напомним, презентация проекта под названием «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 годов» состоялась в декабре. Организатором бутафорского концлагеря выступил детский благотворительный фонд «Открытые возможности», который выиграл на эти цели грант президента в размере 2,8 млн рублей.

Авторы проекта заявляли о намерении организовать туда экскурсии школьных групп. Предполагалось, что подростки смогут, в частности, посетить «уроки мужества», которые для них проведут местные казаки.

Запуск проекта обернулся скандалом, о котором ранее сообщала «Столица на Онего» в тексте «Патриотизм и бутафория».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Эрик
2021-08-06 08:23:13
Откаты потрачены,более на "лагере" не "скоммуниздить", пора и другое придумать ...
наташка
2021-08-06 07:40:33
Либерда в бессильной злобе :)
Off
2021-08-06 07:19:40
все деньги освоены ..
Никита
2021-08-06 07:17:40
Деньги надо с неё высчитать за тупоголовый проект и траты бюджета .
Гость
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