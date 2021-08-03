«Здесь ничего нет»: Скандальный бутафорский концлагерь в Карелии закрыт (ФОТО и ВИДЕО)

Бутафорский концлагерь, располагающийся на территории базы отдыха «Карелия» в деревне Ватнаволок Кондопожского района, закрыт.

Местные жители из деревни Ватнаволок Кондопожского района Карелии сообщили «Столице на Онего», что на территории базы отдыха «Карелия», где в декабре 2020 был открыт музей-концлагерь, сейчас тишина и никого нет.

«Сегодня (4 августа) ходили в сторону базы отдыха, где концлагерь построили, хотели посмотреть музей, — рассказали местные. — Проход был закрыт, но мы зашли на территорию, чтобы узнать у сторожа, что вообще происходит на этой территории, ведь у нас здесь очень красивые места, точно не для этих ужасов. Сторож порадовал: сказал, что никакого концлагеря-музея тут уже нет, скоро бараки разберут — и снова откроется база отдыха. Все будет, как прежде».

Напомним, еще в феврале руководитель благотворительного фонда «Открытые возможности» Наталья Абрамова в соцсети сообщала, что проект под названием «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 годов» в Кондопожском районе закрыт для посещения из-за связанных с пандемией ограничений.

«До снятия ограничений относительно экскурсий для школьников объект закрыт, ждём наступления весны и начала историко-образовательной программы», — написала Абрамова.

Напомним, презентация проекта под названием «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 годов» состоялась в декабре. Организатором бутафорского концлагеря выступил детский благотворительный фонд «Открытые возможности», который выиграл на эти цели грант президента в размере 2,8 млн рублей.

Авторы проекта заявляли о намерении организовать туда экскурсии школьных групп. Предполагалось, что подростки смогут, в частности, посетить «уроки мужества», которые для них проведут местные казаки.

Запуск проекта обернулся скандалом, о котором ранее сообщала «Столица на Онего» в тексте «Патриотизм и бутафория».