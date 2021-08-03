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«Здесь ничего нет»: Скандальный бутафорский концлагерь в Карелии закрыт (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
11:18, 05 Августа 2021
фото: читатель «Столицы на Онего»

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Бутафорский концлагерь, располагающийся на территории базы отдыха «Карелия» в деревне Ватнаволок Кондопожского района, закрыт.

Местные жители из деревни Ватнаволок Кондопожского района Карелии сообщили «Столице на Онего», что на территории базы отдыха «Карелия», где в декабре 2020 был открыт музей-концлагерь, сейчас тишина и никого нет.

«Сегодня (4 августа) ходили в сторону базы отдыха, где концлагерь построили, хотели посмотреть музей, — рассказали местные. — Проход был закрыт, но мы зашли на территорию, чтобы узнать у сторожа, что вообще происходит на этой территории, ведь у нас здесь очень красивые места, точно не для этих ужасов. Сторож порадовал: сказал, что никакого концлагеря-музея тут уже нет, скоро бараки разберут — и снова откроется база отдыха. Все будет, как прежде».

Напомним, еще в феврале руководитель благотворительного фонда «Открытые возможности» Наталья Абрамова в соцсети сообщала, что проект под названием «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 годов» в Кондопожском районе закрыт для посещения из-за связанных с пандемией ограничений.

«До снятия ограничений относительно экскурсий для школьников объект закрыт, ждём наступления весны и начала историко-образовательной программы», — написала Абрамова.

Напомним, презентация проекта под названием «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 годов» состоялась в декабре. Организатором бутафорского концлагеря выступил детский благотворительный фонд «Открытые возможности», который выиграл на эти цели грант президента в размере 2,8 млн рублей.

Авторы проекта заявляли о намерении организовать туда экскурсии школьных групп. Предполагалось, что подростки смогут, в частности, посетить «уроки мужества», которые для них проведут местные казаки.

Запуск проекта обернулся скандалом, о котором ранее сообщала «Столица на Онего» в тексте «Патриотизм и бутафория».

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Комментарии

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Koira
2021-08-05 14:11:12
Где виз портянок?))))
Неравнодушный
2021-08-05 13:20:49
Зато цифровой концлагерь хорошо функционирует. Его фиг закроете.
Off
2021-08-05 13:09:12
Опять Шандаловича нелбзя комментировать . Пивненко , Зубарева и Парфенчикова можно..а этого нельзя . Теперь я догадываюсь , кто главный человек в Карелии. :)
Вася
2021-08-05 13:25:32
Off, он и построит замечательную Россию будущего.
Жуков
2021-08-05 13:06:52
2,8 миллиона, обязать вернуть деньги в полном объеме, организаторов идиотской затеи.
юнипер95
2021-08-05 12:46:50
самое место для Ермолиной и ее банды, читки на воздухе , работа на воздухе на пользу России очень полезна либералам
Off
2021-08-05 13:49:30
юнипер95, портянка ..им полезно, как партии ЛДПР ..в думе читки утраивать и на тебя плевать :)
Вася
2021-08-05 11:58:36
Всё развалили, всё разворавали, остались одни рожки. .
Off
2021-08-05 11:52:56
Щас еще казаки приедут , да устроят козлиную ферму . Им нужен электорат. )))
Вася
2021-08-05 11:51:37
догоним и перегоним Гваделупу
Штази
2021-08-05 11:44:39
Президентский грант распилили, тем дело и закончилось. И спросить опять не с кого.
User
2021-08-05 11:38:44
Бутафорские проекты - классика распила.
кир
2021-08-05 12:54:17
User, тебе чего, бездарный сторож? Смотри, чтобы не украли барское добрро.
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