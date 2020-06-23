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Все избирательные участки в Беломорском районе обеспечены средствами защиты для проведения голосования по Конституции

Новости. Общество
19:04, 23 Июня 2020
фото: ЦИК Карелии
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Председатель Территориальной избирательной комиссии Беломорского района Юрий Заховаев рассказал о мерах безопасности, которые предпринимаются при организации голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В Карелии, как и по всей стране, 25 июня начнется голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию, которое продлится семь дней и закончится вечером 1 июля. Как сообщили в ЦИК Карелии, в настоящее время все районы республики и избирательные комиссии всех уровней обеспечены средствами индивидуальной защиты для тех, кто организует мероприятия, а также для участников голосования, наблюдателей, представителей СМИ и полиции.

Как рассказал руководитель Территориальной избирательной комиссии Беломорского района Юрий Заховаев, все необходимое получили и организаторы голосования на районном уровне.

"На территории Беломорского района проживает более 14 800 избирателей. У нас 21 избирательный участок по району и 8 участков в городе. И на сегодняшний день они полностью обеспечены всем необходимым, чтобы сделать голосование по Конституции удобным и безопасным, - рассказал Юрий Заховаев. – Нам пришли средства индивидуальной защиты для членов избирательных комиссий, участников голосования, наблюдателей, представителей СМИ и полиции, которая будет следить за порядком. Это маски, перчатки, защитные экраны и халаты, а также дезинфицирующие средства и приборы температурного контроля. Кроме этого, поступили одноразовые ручки, которыми люди будут заполнять бюллетени. Все это мы уже распределили по участкам – всем хватило. Поэтому ждем 25-го числа, чтобы начать проведение досрочного голосования".

Как считает глава комиссии, то, что голосование решили проводить в течение семи дней, - это очень правильная мера.

"Так мы сможем избежать очередей, массового скопления людей на участках. Будет легко обеспечивать социальную дистанцию", - поделился Заховаев.

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