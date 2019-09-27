"Все медики из гинекологического стационара на улице Луначарского будут трудоустроены", пообещал Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "прямой линии" пообещал сохранить коллектив гинекологического стационара на улице Луначарского после его закрытия.

В минувший четверг, 26 сентября, Артур Парфенчиков провел "прямую линию" с жителями Карелии, в ходе которой ответил на актуальные вопросы.

Одним из обратившихся был Мариам Погосян из Петрозаводска, который от имени коллектива врачей поинтересовался: Что ждет гинекологический стационар на ул. Луначарского, 2 в Петрозаводске и его сотрудников. Есть ли возможность найти деньги для ремонта здания стационара и сохранить его для пациентов?

"Проблема не в деньгах, - ответил Мариаму Погосяну Артур Парфенчиков, - а в том, что по современным нормам в рамках этого здания в принципе ничего уже сделать невозможно. Это не то что вчерашний день, это уже позавчерашний. Поэтому мы планируем, что соответствующее решение будет принято по созданию необходимого количества коек в БСМП, ну и в перспективе в рамках модернизации и строительства нового корпуса БСМП".

Глава Карелии объяснил, что строительство нового комплекса БСМП необходимо, так как невозможно в рамках реконструкции старого здания на улице Луначарского создать современные операционные, которые отвечают всем требованиям.

"Мы понимаем, что старое здание БСМП, которое останется, это будет только терапевтический корпус и административный. Там ничего связанного с хирургией, ИТАР не будет, потому что в рамках старого здания нельзя сделать помещения, которые будут соответствовать современным нормам, в которых мы можем поставить современное оборудование и получить лицензию на обеспечение современных методов хирургии, - пояснил Парфенчиков. – Дом Пименова – это дореволюционная постройка. И держать там больницу это неправильно. А по поводу коллектива волноваться нет оснований – все медики будут трудоустроены".

И все же обеспокоенные врачи уточнили: в БСМП открывают 40 коек, а у нас в стационаре их 70. Куда пойдут остальные?

"У нас достаточно много помещений, есть роддом Гуткина… Все вопросы мы решим, - заверил Парфкенчиков. - Мы не говорим, что мы через месяц закрываем эту больницу. Но в перспективе в нынешнем здании БСМП, которое ждет реконструкция, можно будет разместить не 70, а 100 коек. Потому что вся хирургия, ИТАР, вся техника оттуда уйдет, и это здание будет использоваться под терапевтические палаты, а все оборудование, все лечение вся хирургия уйдут в современный 7-этажный корпус, который будет пристроен со стороны озера. Посмотрим еще раз, что по койкам, и конечно, сделаем маршрутизацию больных. Но перспектива это конечно, серьезное гинекологическое отделение в республиканской больнице – новое, которое запроектировано в корпусах А и Б, и серьезная гинекология в БСМП для экстренной помощи. А коллектив будет сохранен".