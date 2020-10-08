Все поселения Муезерского района Карелии хотят объединить в один муниципальный округ

Вопрос о слиянии муниципальных образований вынесут на публичные слушания.

Не успел в Карелии утихнуть скандал вокруг объединения Сортавальского и Хелюльского городских поселений, как администрация еще одного района республики – Муезерского – затеяла создание муниципального округа. По замыслу районных чиновников, в него должны войти все местные поселения, которые утратят после этого статус самостоятельных административно-территориальных единиц. В упраздненных муниципальных образованиях появятся территориальные отделы районной администрации, которой полностью перейдет управление поселениями, а жители Ребол, Лендер или Ругозера лишаться права выбирать своих глав и депутатские советы.

Как ожидается, вопрос об объединении поселений Муезерского района в один муниципальный округ будет вынесен на публичные слушания. Они начнутся на следующей неделе и пройдут до конца октября во всех муниципальных образованиях района. После этого советы депутатов местных советов должны принять решения об обращении к республиканским властям с законодательной инициативой о создании в районе Муезерского муниципального округа.

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