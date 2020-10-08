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Все поселения Муезерского района Карелии хотят объединить в один муниципальный округ

Новости. Политика
14:24, 09 Октября 2020
фото: © Паблик Вконтакте Муезерский
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Вопрос о слиянии муниципальных образований вынесут на публичные слушания.

Не успел в Карелии утихнуть скандал вокруг объединения Сортавальского и Хелюльского городских поселений, как администрация еще одного района республики – Муезерского – затеяла создание муниципального округа. По замыслу районных чиновников, в него должны войти все местные поселения, которые утратят после этого статус самостоятельных административно-территориальных единиц. В упраздненных муниципальных образованиях появятся территориальные отделы районной администрации, которой полностью перейдет управление поселениями, а жители Ребол, Лендер или Ругозера лишаться права выбирать своих глав и депутатские советы.

Как ожидается, вопрос об объединении поселений Муезерского района в один муниципальный округ будет вынесен на публичные слушания. Они начнутся на следующей неделе и пройдут до конца октября во всех муниципальных образованиях района. После этого советы депутатов местных советов должны принять решения об обращении к республиканским властям с законодательной инициативой о создании в районе Муезерского муниципального округа.

Читайте подробнее в статье "Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-09 15:23:18
Идем дальше и смелее. Ликвидировать республику Карелию и присоединить Олонецкие земли к мощной экономически Ленинградской области с единым центром управления. Тысячи людей обслуживающих самобытность и всю чиновничью инфраструктуру станут не нужны и займутся полезным делом. Вой поднимут, даже здесь. Переживут.
тетка
2020-10-09 15:48:07
кир, ты уже который год носишься с этой бредовой идеей. Ехай в Ленинградскую область , а Карелию оставь тем, кто ее любит. Рационализатор нашелся, обойдутся без тебя, занимайся помойками.
dm bog
2020-10-09 15:07:54
Ну вобще это логично... Население муезерского района меньше 10к человек. Для сравнения в Петрозаводске на одной древлянке больше 60к.
Штази
2020-10-09 14:47:10
А это законно вообще, фактически ликвидировать в посёлках местрое самоуправление? Кто-то придёт на те слушания, а кто-то не сможет. Это же не референдум, а потом скажут - народ де сам так решил. И пойди проверь...
однозначно
2020-10-09 14:45:31
Давно пора оптимизировать. А то в каждом сельсовете секретарш больше чем жителей. Меня самого давно оптимизировать не надо :)
Гость
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