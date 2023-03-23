Все предметы для 11 учеников в школе в поселке Карелии ведут два учителя

Ситуацию с двумя малокомплектными школами в поселках Амбарный и Плотина Лоухского района обсудили на заседании президиума регионального политсовета «Единой России».

Информация о том, что эти школы могут реорганизовать, появилась в соцсетях и С. И. Как выяснилось, никаких решений на данный момент администрация Лоухского района не приняла, но местные жители уже встревожены.

Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания республики Галина Гореликова оперативно направила запрос в районную администрацию. Ответ поступил подробный, и очевидно, что ситуация в обеих школах очень непростая.

В Амбарнской школе сейчас учатся 11 детей разного возраста. Четверо — в начальной школе, по двое — в 6-м, 7-м и 9-м классах и один восьмиклассник. А в следующем учебном году в школе останется 10 детей.

На уроках учеников объединяют в классы-комплекты. При этом 9 предметов ведет один-единственный учитель: окружающий мир, физику, биологию, химию, географию, технологию, предмет «Моя Карелия», ИЗО и ОБЖ. А педагог начальных классов также преподает математику для шестого класса и физкультуру.

Подробнее читайте в материале «Единая Россия» разбирается в ситуации со школами в Амбарном и Плотине».