"Все проходит – и это пройдет" - полный текст выступления Владимира Путина

Президент России Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки в условиях эпидемии коронавируса.

Президент Владимир Путин провел видеоконференцию с главами регионов и обратился к гражданам России в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса. Он анонсировал новые меры поддержки семьям с детьми, медикам, которые борются с инфекцией и лечат заразившихся, а также бизнесу, который пострадал из-за введения режима самоизоляции.

Мы публикуем выступление Владимира Путина без купюр.

Полный текст выступления Президента читайте здесь.