890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Парфенчиков морально обосновал, зачем во время карантина пускать в Карелию жителей других регионов 9
08.04.2020 12:13
Глава местной власти в Карелии сам развозит продукты нуждающимся людям (ФОТОФАКТ) 6
08.04.2020 06:40
Крысы расплодились в Петрозаводске во время всеобщей самоизоляции горожан (ВИДЕО) 7
08.04.2020 10:49
Время продажи алкоголя в Карелии продлено с 8 апреля 1
08.04.2020 10:17
Путин против массового закрытия предприятий при единичных случаях коронавируса, как в Карелии 10
08.04.2020 16:29

"Все проходит – и это пройдет" - полный текст выступления Владимира Путина

Новости. Общество
17:27, 08 Апреля 2020
фото: официальный сайт Президента РФ http://kremlin.ru
Загрузка...

Президент России Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки в условиях эпидемии коронавируса.

Президент Владимир Путин провел видеоконференцию с главами регионов и обратился к гражданам России в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса. Он анонсировал новые меры поддержки семьям с детьми, медикам, которые борются с инфекцией и лечат заразившихся, а также бизнесу, который пострадал из-за введения режима самоизоляции.

Мы публикуем выступление Владимира Путина без купюр.

Полный текст выступления Президента читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Zim
2020-04-08 21:49:17
Змий о двенадцати головах и двенадцати хоботах; ногами топат и зубами скрехчет - кто это, уж не зараза ли короновирусная?
житель+
2020-04-08 21:15:08
Меня удивляет то, что все молчат о том, что Россия не готова к бактериологической войне. Ситуация показала полное отсутствие гражданской обороны. Где склады на которых хранятся маски,антисептики и т.д. ничего нет , а ведь и гражданской обороны нет. Главное лекарство сидеть дома, а это и есть самое поражаемое население. Без средств защиты, но дома. Мол ждите и к вам все придет......Страшно в стране жить в которой отсутствует элементарная защита населения.....
Малюта
2020-04-08 21:02:56
Ярослав Кузьминов ректор ВШЭ ----. "Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир. Сокращение офисных работников на треть, окончательный уход розничной торговли в онлайн и радикальное обновление здравоохранения и образования — вот только некоторые перемены, которые нас ожидают. ... Впрочем, дорога будет не из легких. Экономия на издержках и конец офисного планктона. Тысячи компаний по всему миру переводят своих сотрудников на удаленную занятость. Тенденция на расширение работы вне офиса, которая обсуждалась все последние годы, в один момент стала реальностью для миллионов работников по всему миру."

Ольга Четверикова-Директор Центра геополитики -"" Нагнетание тотального страха перед пандемией-это психологический террор "( ютуб )
новый
2020-04-08 20:12:17
Путин прав. Агрикалчнутая либерастня пусть продолжает читать книжки вслух.
Малюта
2020-04-08 18:55:05
Пройдет когда политику не будете примешивать к медицине и судьбам людей страны .
Вася
2020-04-08 18:44:10
Тут прочитал сколько миллиардеров добавилось, пока мы на карантине сидели! Вроде не дурак, а понять не могу!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2020, 10:59
Военнослужащим по контракту увеличили денежные компенсации на жилье
03.04.2020, 11:18
Житель Карелии привлек внимание правоохранителей фотографиями в соцсети
02.04.2020, 07:15
Врачи уволились из больницы в Карелии, не желая работать с пациентами с коронавирусом
04.04.2020, 13:36
В Петрозаводске выявлены 163 человека, общавшиеся с условно заболевшим коронавирусом депутатом (СРОЧНО)
04.04.2020, 10:00
Еще один житель Карелии госпитализирован с подозрением на коронавирус (СРОЧНО)
04.04.2020, 15:48
Предприниматель Петрозаводска: что ждет страну и бизнес после эпидемии

Аналитика

08.04.2020 17:09
Тема недели
"Победим и эту заразу коронавирусную"
Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки в условиях эпидемии коронавируса.
"Дистант – это не учеба!" 2
07.04.2020 14:49
Счет заразившимся открыт 6
06.04.2020 12:16
"Арендные платежи на время карантина нужно полностью отменить" 9
03.04.2020 11:01
Необходимо найти резервы 7
02.04.2020 13:53
Вся аналитика

Медиа

Глава Республики проверил соблюдение торговыми центрами мер по карантину и профилактике коронавируса
01.04.2020 15:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»