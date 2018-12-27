"Все сотрудники компании "ТехРент" – это жители Петрозаводска, которым не все равно, что происходит в городе"

В преддверии новогодних праздников директор компании "ТехРент" Борис Сидоров подвел итоги работы за год, рассказал о коллективе и, конечно, о планах на будущее.

Четвертый год компания "ТехРент" обслуживает дороги Петрозаводска, борется с непогодой, расчищая путь автомобилистам и пешеходам. Мы видим, как с каждым сезоном оттачивается мастерство уборки.

Каждый день, 24 часа в сутки сотрудники "ТехРента" под чутким руководством директора компании Бориса Сидорова делают наш город чище и красивее.

Сегодня Борис Руславовича подвел итоги работы компании за год и поздравил читателей "Столицы на Онего" с Новым годом.

- Хочется всем пожелать хороших дорог, хорошего настроения и побольше терпимости, потому что все, что мы делаем, мы делаем для горожан, - сказал Борис Сидоров. - Если люди будут как-то более доброжелательны в следующем году, более позитивно воспринимать трудности, которые приходится преодолевать, и нам в том числе, тогда все будет хорошо.

Мы не варяги, все сотрудники компании "ТехРент" жители Петрозаводска – это люди, которым не все равно, что происходит в городе. Они стараются сделать его лучше и чище.

Поздравляем всех с наступающим Новым годом!

О чем еще рассказал руководитель компании "ТехРент", читайте здесь.