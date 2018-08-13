"Всех просим молиться": Николай Носков перенес инсульт

Основатель "Парка Горького" Алексей Белов рассказал о состоянии экс-участника группы Николая Носкова, который пережил инсульт, и призвал всех молиться о его здоровье.

Об этом пишет РИА Новости.

"Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", — сказал Белов в интервью программе "Абонент доступен" на латвийской радиостанции Baltkom.

Николай Носков — советский и российский музыкант, певец, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького". В марте 2017 года был госпитализирован в тяжелом состоянии в госпиталь "Лапино", где перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Из-за этого певцу пришлось отменить гастрольный тур, который был запланирован на апрель и май.