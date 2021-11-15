Вселенная под ногами: фотограф на севере Карелии снял снег с живыми огоньками

Начальник водолазной службы на Беломорской биологической станции и подводный фотограф Александр Семенов выложил в соцсети снимки с необычными огоньками на снегу.

В комментариях люди написали, что это похоже на новогоднюю гирлянду и даже на вселенную с туманностями. Но на самом деле эти огоньки — живые организмы, сообщает издание «29.ru».

Как рассказал Александр Семенов, предположительно, это планктонные рачки из рода Metridia. Однако, чтобы убедиться, они это или нет, нужно провести анализ ДНК. На сушу планктон мог попасть вместе с морскими брызгами, но и это тоже всего лишь догадка.

«Живые организмы могут излучать свет по разным причинам: под влиянием внешних раздражителей — движения воды в морских течениях, возмущения от хода кораблей или чтобы отпугнуть хищников», — уточняет издание.