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Вселенский потоп: мэрия Петрозаводска обнародовала список затопленных улиц города

Новости. Происшествия
06:40, 31 Марта 2021
фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН
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Многие улицы Петрозаводска оказались затоплены талыми водами, их откачивали спецтехникой.

Список превратившихся в реки городских магистралей и проездов опубликован на официальном сайте администрации Петрозаводска.

Во вторник спецтехника работала на улицах Ярославской, Лисициной, Ленинградской, Мончегорской, Островского, пересечении улиц Ровио и Торнева, а также на Октябрьском проспекте. До конца недели работы планируют выполнить на улицах Хейкконена, Сулажгорского Кирпичного Завода, Крылова, Щербакова, Владимирской, Мончегорской, Балтийской, Гоголя, Сегежской, Софьи Ковалевской, Логмозерской, Труда, Сусанина, Жуковского, Антонова, Правды, на Скандинавском проезде, на Почтовой площади, в переулках Ругозерском и Попова, в Бородинском сквере и на других городских объектах.

"При выявлении недостатков в функционировании ливневой канализации, залитии территорий можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051 или к диспетчеру МКУ "Служба заказчика" по телефону: 8 (963) 744-02-55", - сообщили в мэрии города.

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Комментарии

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ромео
2021-03-31 09:15:32
где потоп?
Эт результат работы либералов
театральный критик
2021-03-31 09:12:01
Либерастня привыкла в болоте квакать, а его осушают. Потому и истерят
Off
2021-03-31 09:06:08
Там где правят педроссы , всегда разруха и затопленные улицы .
User
2021-03-31 08:57:57
Откуда талые воды, если по отчетам мэрия всю зиму вывозила снег тысячами тонн?! :)
David .
2021-03-31 08:53:24
Ливневая канализация это тебе не заборчики городить да деревья валить. Ни кто не занимается проектированием и строительством при реконструкции и строительстве новых дорог и тротуаров. Да и то что было когда-то сделано забито грязью и песком ( спасибо конторе засыпающей город " противогололедой смесью" и безумным дворникам) А теперь караул, потоп кричат. Хорошо, что город на горе стоит, большая часть в реки да озеро стекает.
бюджет
2021-03-31 08:27:42
А ведь ВСЕ ВСЕ знали ЧТО будет......
наташка
2021-03-31 08:25:49
Либерде телефоны без надобности. Им в интернете визжать хочется
Generalus87
2021-03-31 07:32:24
Остальные улицы в поряде
Гость
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