Вселенский потоп: мэрия Петрозаводска обнародовала список затопленных улиц города

Многие улицы Петрозаводска оказались затоплены талыми водами, их откачивали спецтехникой.

Список превратившихся в реки городских магистралей и проездов опубликован на официальном сайте администрации Петрозаводска.



Во вторник спецтехника работала на улицах Ярославской, Лисициной, Ленинградской, Мончегорской, Островского, пересечении улиц Ровио и Торнева, а также на Октябрьском проспекте. До конца недели работы планируют выполнить на улицах Хейкконена, Сулажгорского Кирпичного Завода, Крылова, Щербакова, Владимирской, Мончегорской, Балтийской, Гоголя, Сегежской, Софьи Ковалевской, Логмозерской, Труда, Сусанина, Жуковского, Антонова, Правды, на Скандинавском проезде, на Почтовой площади, в переулках Ругозерском и Попова, в Бородинском сквере и на других городских объектах.



"При выявлении недостатков в функционировании ливневой канализации, залитии территорий можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051 или к диспетчеру МКУ "Служба заказчика" по телефону: 8 (963) 744-02-55", - сообщили в мэрии города.