Всемирная организация здравоохранения призвала носить маски во всех публичных местах

Рекомендация ВОЗ касается не только закрытых помещений, но и открытых пространств.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить защитные маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах, если нет возможности соблюдать безопасную социальную дистанцию. Как сообщает РИА Новости, маски рекомендовано постоянно носить во всех общественных местах, включая вузы и школы.

Новое ужесточение правил со стороны ВОЗ стало одним из самых серьезных за время пандемии COVID-19. Коронавирусом захвачен почти весь мир. Заражено уже более 63 миллионов человек, из которых почти полтора миллиона скончались.