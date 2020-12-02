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Всемирная организация здравоохранения призвала носить маски во всех публичных местах

Новости. Общество
21:05, 02 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рекомендация ВОЗ касается не только закрытых помещений, но и открытых пространств.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить защитные маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах, если нет возможности соблюдать безопасную социальную дистанцию. Как сообщает РИА Новости, маски рекомендовано постоянно носить во всех общественных местах, включая вузы и школы.

Новое ужесточение правил со стороны ВОЗ стало одним из самых серьезных за время пандемии COVID-19. Коронавирусом захвачен почти весь мир. Заражено уже более 63 миллионов человек, из которых почти полтора миллиона скончались.

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