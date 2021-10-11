Всероссийская перепись населения покажет, сколько в Карелии осталось карелов.

Последняя перепись свидетельствовала о катастрофическом сокращении карельского народа.

В предстоящую пятницу, 15 октября, в России, наконец-таки, начинается перепись населения, которую федеральные власти несколько раз переносили – то из-за эпидемии коронавирусной инфекции, то из-за выборов в Государственную Думу. Перепись покажет, в частности, национальный состав населения Карелии.

Напомним, данные последней переписи населения, которая проходила в России в 2010 году, свидетельствовали о катастрофическом сокращении численности карельского народа: к концу первого десятилетия XXI века в стране осталось всего 60 тысяч 815 карелов, хотя еще в 1926 году их насчитывалось более 240 тысяч человек.

Только в «нулевые» численность карелов в России уменьшилась более чем на 30 тысяч человек – по данным переписи 2002 года, в стране проживало 93 тысячи 344 карела. В Карелии карелов осталось лишь 45 тысяч 540 человек или около 7,4 процентов населения республики.

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