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Всероссийская перепись населения покажет, сколько в Карелии осталось карелов

Новости. Общество
13:40, 11 Октября 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столина на Онего»

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Последняя перепись свидетельствовала о катастрофическом сокращении карельского народа.

В предстоящую пятницу, 15 октября, в России, наконец-таки, начинается перепись населения, которую федеральные власти несколько раз переносили – то из-за эпидемии коронавирусной инфекции, то из-за выборов в Государственную Думу. Перепись покажет, в частности, национальный состав населения Карелии.

Напомним, данные последней переписи населения, которая проходила в России в 2010 году, свидетельствовали о катастрофическом сокращении численности карельского народа: к концу первого десятилетия XXI века в стране осталось всего 60 тысяч 815 карелов, хотя еще в 1926 году их насчитывалось более 240 тысяч человек.

Только в «нулевые» численность карелов в России уменьшилась более чем на 30 тысяч человек – по данным переписи 2002 года, в стране проживало 93 тысячи 344 карела. В Карелии карелов осталось лишь 45 тысяч 540 человек или около 7,4 процентов населения республики.

Читайте подробнее в статье «Мы у каждого спросим национальность».

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Комментарии

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.........
2021-10-11 13:51:04
Остальные национальности уже никого не интересуют ? Парфенчиков карел ?
комба
2021-10-11 13:58:26
........., так легче из Москвы деньги вытягивать, прикидываясь малочисленными.
.........
2021-10-11 14:19:54
комба, так украдут всё опять , прожрут .
комба
2021-10-11 14:28:58
........., товарищ Сталин сказал, что у него нет других людей.
комба
2021-10-11 13:46:55
И что? Люди будут жить там, где работа есть.
.........
2021-10-11 14:21:24
комба, если выживут .
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