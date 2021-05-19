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Всероссийскую перепись населения перенесут на октябрь

Новости. Политика
21:05, 19 Мая 2021
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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Путин поддержал предложение «Единой России», обеспокоенной совпадением переписи с выборами в Госдуму.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака о переносе Всероссийской переписи населения, которая должна была пройти в сентябре нынешнего года. С таким предложением Турчак обратился к Путину на совещании по реализации президентского послания Федеральному Собранию.

Лидер «Единой России» напомнил руководителю страны, что в июне в России официально стартует избирательная кампания в Государственную Думу, которая продлится до сентября.

«По времени она совпадает с проведением Всероссийской переписи населения, которая запланирована на август-сентябрь текущего года. Как нам кажется, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и прямое раздражение. К тому же переписчики и сотрудники избирательных комиссий, те, кто должен информировать о выборах, – это зачастую одни и те же люди, особенно в малых городах и районах. Это, как правило, наши учителя, работники социальной сферы», – сказал Турчак.

Как считает секретарь генсовета «Единой России», в случае переноса переписи населения на октябрь, люди смогут спокойно и взвешенно ответить на все важные вопросы переписчиков. Глава государства согласился с доводами «единороссов».

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