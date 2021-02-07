Всероссийскую перепись перенесли на сентябрь из-за коронавируса

Правительство Российской Федерации приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки — в сентябре 2021 года.

Как отметили в Карелиястате, сентябрь 2021 года рассматривается как "окно возможностей" для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период. В настоящее время в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации.

Новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года. Проведение переписи в сентябре 2021 года даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа как на национальном, так и на международном уровне.

Кроме того, важнейшим организационным критерием для проведения переписи является наибольшее присутствие населения по месту проживания. Проведенный Росстатом анализ событий последнего года и изменений в обществе за последнее десятилетие показал, что в сложившихся условиях оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы с государством, чаще пользуются электронными услугами, считают в Карелиястате.

В Росстате также обращают внимание на то, что на переписях традиционно работает много переписчиков-студентов. Старт переписи в сентябре позволит им не отрываться от учебы. Следует напомнить, что студентам, помимо денежного вознаграждения, работа на переписи традиционно зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фактор – в сентябре на большей части территории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также не наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний.

- Более точные даты проведения переписи будут определены Постановлением Правительства Российской Федерации, - отметил на пресс- брифинге, посвященном переносу сроков важнейшего государственного мероприятия заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. – Сейчас готовятся нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать отсрочку проведения переписи.

Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале "Госуслуги". При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".