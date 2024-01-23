«Вшей нет»: в Питкярантском округе опровергли информацию о педикулезе среди школьников

Власти Питкярантского округа опровергли данные региональных СМИ о случаях педикулеза в школах.
В некоторых региональных СМИ появилась информация, о том, что из-за отсутствия бани в Питкяранте 20% жителей не имеют возможности помыться, а учителя находят у детей вшей.
«Информация не соответствует действительности», — заявили районные чиновники.
По данным питкярантской ЦРБ, заболеваемости педикулеза у школьников не выявлено.
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