«Вшей нет»: в Питкярантском округе опровергли информацию о педикулезе среди школьников

Власти Питкярантского округа опровергли данные региональных СМИ о случаях педикулеза в школах.

В некоторых региональных СМИ появилась информация, о том, что из-за отсутствия бани в Питкяранте 20% жителей не имеют возможности помыться, а учителя находят у детей вшей.



«Информация не соответствует действительности», — заявили районные чиновники.



По данным питкярантской ЦРБ, заболеваемости педикулеза у школьников не выявлено.